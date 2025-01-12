  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kaf-Kaf direnemedi

Kaf-Kaf direnemedi

Zor günler geçiren Karşıyaka, gurbette Türk Telekom’a da mağlup oldu. Beş oyuncusu ve Ufuk Sarıca’yı kaybeden yeşil-kırmızılılar, Telekom karşısında uzun süre dirense de rakibini teslim oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 95-73 mağlup oldu. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çoğu oyuncusu ile başantrenör Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrıldığı Karşıyaka ise altıncı yenilgisini yaşadı. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, pota altından bulduğu sayılarla etkili olduğu ilk periyotu 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom aradaki farkı çift hanelere taşıdı. Ancak toparlanan yeşil-kırmızılılar, aradaki farkı kapattı. Son anlarda üst üste sayılarla etkili olan Türk Telekom devreyi 51-45 önde kapattı. Üçüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu.

YORGUNLUK KENDİNİ GÖSTERDİ

Kaf-Kaf bu çeyrekte bir ara eşitliği de sağlasa da Türk Telekom son bölüme 69-67 önde girdi. Dördüncü periyotta kısıtlı kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Müsabakanın kontrolünü eline alan Türk Telekom maçı 95-74 kazandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA