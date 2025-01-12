Kaf-Kaf direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 95-73 mağlup oldu. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle çoğu oyuncusu ile başantrenör Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrıldığı Karşıyaka ise altıncı yenilgisini yaşadı. Müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, pota altından bulduğu sayılarla etkili olduğu ilk periyotu 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom aradaki farkı çift hanelere taşıdı. Ancak toparlanan yeşil-kırmızılılar, aradaki farkı kapattı. Son anlarda üst üste sayılarla etkili olan Türk Telekom devreyi 51-45 önde kapattı. Üçüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu.

YORGUNLUK KENDİNİ GÖSTERDİ

Kaf-Kaf bu çeyrekte bir ara eşitliği de sağlasa da Türk Telekom son bölüme 69-67 önde girdi. Dördüncü periyotta kısıtlı kadroyla mücadele eden Karşıyaka'da yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Müsabakanın kontrolünü eline alan Türk Telekom maçı 95-74 kazandı.