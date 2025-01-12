KSK hata yapmadı

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren İnfo Yatırım Karşıyaka, sahasında Yeşilyurt Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Son dört müsabakasını kazanan yeşil-kırmızılılar, dörtte dört yaparak çıkışını sürdürdü. Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, oyundaki hakimiyeti eline geçirdi ve ilk seti 25-12 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Kaf-Kaf 25-13'lük skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette iyice dağılan Yeşilyurt karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Karşıyaka, bu seti 25-10 maçı da 3-0 kazandı.