Göztepe’ye genç yıldız

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa'dan başka bir şey düşünmeyen Göztepe, transferde tercihini Brezilyalı oyunculardan yana kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilya ekibi Fluminense forması giyen 18 yaşındaki santrafor Kaua Elias için nabız yokladığı ifade edildi. Ön bölgede alternatifleri artırmak isteyen Göz-Göz, birçok ismi gündemine alırken, Brezilyalı genç yetenek için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Oyuncuyu Southampton'a bonservisiyle almak isteyen Sport Republic yönetimi, geleceğin yıldızları arasında gösterilen oyuncunun tecrübelenmesi için Göztepe'ye kiralanması yönünde bir strateji izleyeceği konuşuluyor.

SÖZLEŞMESİ UZUN VADELİ

Genç oyuncunun Fluminense ile sözleşmesi Haziran 2029 yılına kadar sürerken, Sport Republic kurmaylarının sıkı bir pazarlık yaparak oyuncuyu kazanmak istedikleri gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Fluminense ile 43 maça çıkan Elias, 7 gol atarken 2'de asist yapma başarısı gösterdi. Brezilya U17 takımında da forma giyen Elias, 12 karşılaşmada 9 gol atarak yıldızlaştı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncu için oldukça heyecanlı olduğu ve Elias'ı fiziksel olarak bir üst seviyeye taşıyarak yıldızlaştırmak istediği ifade edildi. Genç oyuncunun yaklaşık 9 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, Avrupa'dan birçok kulübün Elias ile temasa geçmek için hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

LUİGHİ ISRARI DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz günlerde Palmeiras forması giyen 18 yaşındaki santrafor Luighi Santos için nabız yoklamıştı. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar süren oyuncu için temaslarını sürdüren Göztepeli kurmayların gelecek günlerde masaya oturmak istediği ifade edildi. Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen oyuncunun Süper Lig'de oynamak istediği ve tarafların anlaşması durumunda imzalamaya hevesli olduğu gelen bilgiler arasında.

RAKİP KASIMPAŞA

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilip Türkiye Kupası'nda ise Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, bugün 19. hafta maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları devam eden Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş ile Isaac Solet maçta forma giyemeyecek. Erzurum deplasmanında sakatlanan Kuyru Matsuki'nin durumu ise müsabaka saatinde netlik kazanacak. Göztepe bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp sadece 1'inde berabere kaldı. Kasımpaşa ise deplasmanda hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon dış sahada 8 maça çıkan Kasımpaşa 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak evinde rakiplerine sevinç yaşatmadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Taraftarımızın desteği ile sahamızda bir galibiyete daha imza atmak istiyoruz" dedi.