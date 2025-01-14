Fener’e genç stoper

Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gündem, savunmaya yapılacak takviyeler. Sarı-lacivertlilerde defans hattında Oosterwolde ve Becao'nun sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olması yönetimi bu bölgeye yapılacak transfer için harekete geçirmişti. Bu doğrultuda yönetime transfer listesini ileten Jose Mourinho, radarına Avrupa'da kendinden söz ettiren ve büyük potensiyeli olduğu belirtilen genç stoperi aldı. Şu an La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Abdulai Juma Bah, Kanarya'nın radarına girdi.

AVRUPA'NIN MARKAJINDA

El Desmarque'nin haberine göre Fenerbahçe, Juma Bah'ı kadrosuna katmak istiyor. 18 yaşındaki stoper, 26 Ağustos 2024'te Sierra Leone'nin AIK Freetong ekibinden Valladolid'e 1 milyon Euro karşılığında kiralandı. 18 yaşındaki savunmacı 1.95 boyunun yanı sıra atletik ve sert oyun tarzı ile beğenileri toplamayı başardı. Fenerbahçe, genç savunmacının piyasası yükselmeden transferi ara dönemde bitirmek istiyor.

PATRİCK DORGU PAZARLIĞI

FENERBAHÇE'DE Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası adı gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Patrick Dorgu'ya yeniden ilgi var. Lecce futbolcu için Fenerbahçe'den rekor bir bedel isterken, sarılacivertlilerin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ifade edildi. Manchester United ve Napoli'nin de ilgilendiği Dorgu için Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağı belirtildi. 20 yaşındaki futbolcuyu Mourinho faktörüyle ikna etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, Lecce'nin de talep ettiği 20 milyon Euro'luk bonservis talebini aşağıya çekmeye çalışacak.