Aras direnemedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aras Kargo sahasında ligin iddialı ekiplerinden Vakıfbank'ı konuk etti. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-0 kazandı. Son dört karşılaşmasında sırasıyla Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Beşiktaş, Eczacıbaşı Vitra ve Galatasaray'a mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Vakıfbank'a da yenilmekten kurtulamadı.

MÜSABAKAYA ORTAK OLAMADI

Müsabakaya hızlı başlayan ve oyunun hakimiyetini eline geçiren konuk ekip, rahat bir set yaşadı. Özellikle bloklarda ve servislerde etkili olan İstanbul temsilcisi karşısında Aras Kargo varlık gösteremedi. Vakfıbank bu seti 25-10 ile ilk seti alarak müsabakada 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Aras Kargo rakibini zorladı. Ancak son anlarda hata yapmayan İstanbul ekibi bu seti de 25-22 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda file üzerinde hakimiyet kuran Vakıfbank seti 25-21 müsabakayı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla ateş hattından uzaklaşamayan Aras Kargo gelecek hafta ligin iddialı ekiplerinden Kuzeyboru'ya konuk olacak.