2. Lig’de mesai başlıyor

2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ligin ikinci yarısı bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. Beyaz Grup'ta ilk devreyi 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu bugün deplasmanda İnegölspor ile oynayacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Kırmızı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kaan Baysal ile tedavisi süren santrfor İlkan Sever forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde 7 oyuncusunu kiralık olarak gönderen Altınordu dış transferde Efeler 09 SFK'dan forvet arkası Uğur Çetinkaya ve Almanya ekibi TS Dortmund'dan santrfor Koray Dağ ile sözleşme imzaladı.

NAZ-NAZ TARAFTARLARI ÖNÜNDE

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 9 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor ise bugün sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Nazillispor'da devre arasında göreve getirilen teknik direktör Muzaffer Taşkın, takımı ile ilk maçına çıkacak.