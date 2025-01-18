Manisa basket ligde kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Manisa Basket, ateş hattındaki direkt rakiplerinden olan Yalovaspor'a mağlup oldu: 79-74. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Niners Chemnitz'i iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran kırmızı-siyahlılar, ligde ise aradığını bulamadı. Manisa ekibi , Galatasaray ve ONVO Büyükçekmece'nin ardından Yalovaspor'a da yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla 18 puanda kalan Manisa Basket, 14. sıraya kadar gerileyerek maç fazlasıyla ateş hattının bir basamak üzerinde yer aldı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Müsabakaya pota altından bulduğu sayılarla etkili başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Manisa ekibi, elinden geleni yapsa da aradaki farkı korumayı bilen Yalovaspor, devreyi 41-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte toparlanan Manisa ekibi, Saban Lee'nin etkili oyunuyla maçta ilk kez öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, son bölüme 59-52'lik skor avantajıyla girdi. Dördüncü periyot nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yalovaspor maçın son bölümünde öne geçerek avantajını korudu. Rakibini yakalayamayan Manisa Basket, parkeden 79-74 mağlup ayrıldı.