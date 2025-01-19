3. Lig’de maraton başlıyor

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün sezonun ikinci yarısındaki ilk maçlarına çıkacak. 1. Grup'ta sıkıntıları aşmak isteyen Karşıyaka, ikinci yarıya Kırşehir deplasmanında start verecek. Yeşil-kırmızılılar yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım önderliğindeki ilk sınavında galibiyet kovalayacak. Aynı grupta düşme hattında yer alan Kuşadasıspor da evinde Anadolu Üniversitesi ile rakip olacak. Play-Off hedefleyen Bornova 1877 ise düşme potasındaki Bulvarspor'un konuğu olacak. 2. Grup'ta yer alan Muğlaspor evinde Play-Off hattındaki Amasyaspor FK'yı ağırlayacak. Uşakspor yeniden ilk 6'ya girme hedefiyle evinde Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Lider Balıkesirspor deplasmanda Fatsa Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Tire 2021 FK, Kelkit Hürriyetspor'un misafiri olacak. 3. Grup'ta namağlup Aliağa Futbol evinde Ayvalıkgücü ile karşılaşacak. Efeler 09 SFK ise Viranşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.