Altınordu puanla yetindi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Altınordu, ikinci yarının ilk maçında İnegölspor'a konuk oldu. Soğuk bir havada oynanan karşılaşmada iki ekip de yakaladığı az sayıda fırsattan yararlanamadı. Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, böylece üst üste ikinci deplasmanında puan kaybı yaşamış oldu. Puanını 36'ya çıkaran Altınordu, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma fırsatını da tepti. İnegölspor ise bu beraberlikle 20 puanla 11'inci sırada konumlandı. İzmir ekibi, önümüzdeki hafta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kepez Belediyespor'u konuk edecek.