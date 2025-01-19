Göz-Göz’de hedef Baroan

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerleyen Göztepe, transferde Bulgaristan'a yöneldi. Yıllarca ülkesi Bulgaristan'da Levski Sofya, Litex Lovech ve Botev Plovdiv takımlarında görev yapan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un dış transferde isimleri belirlemeye başladığı kaydedildi. Emersonn Coreia ile anlaşan sarı-kırmızılılarda deneyimli hocanın özellikle forvet transferi için liste oluşturmaya başladığı ve 24 yaşındaki Antoine Baroan ismini gündemine aldığı öne sürüldü. FC Winterhur'ta forma giyen Fildişi Sahilli oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı kurmayların çok yakında girişimlere başlayacağı ifade edildi.

SIKI PAZARLIK YAPILACAK

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Antoine Baroan için sıkı bir pazarlık yapmak için kolları sıvayacak yönetimin yaklaşık 800 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu için 300-400 bin Euro'yu gözden çıkarttığı gelen haberler arasında. Birçok kulübün radarına giren oyuncuyu zaman kaybetmeden kadrosuna katmak isteyen Göz-Göz, vakit kaybetmeden transferi noktalamak istiyor. Profesyonel kariyerine Niort U19 takımında başlayan Baroan, Niort B ve A takımında forma giyerken, B.Plovdiv'de de oynadı.

DAVİD TİJANİC'TEN BEKLENTİ YÜKSEK

Göztepe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu David Tijanic, bu sene gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli ismi bu sezon Süper Lig'de 6 gol, 6 asistlik performansıyla göz doldururken, bugün oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında teknik direktör Stanimir Stoilov'un Tijanic'ten beklentisi yüksek. Romulo Cardoso'nun kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması nedeniyle hücum hattında gözler Tijanic'e çevrilecek. Bu seneki istikrarıyla performansıyla Göztepe'nin değişilmez ismi olan Tijanic'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.