Horoz’da teknik veda

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta 4 maçtır kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın ile yollar ayrıldı. Ligin 2. yarısındaki ilk maçta İzmir Çoruhlu'ya deplasmanda 2-0 yenilen Horoz'da beklenen gelişme yaşandı ve dün taraflar karşılıklı konuşarak, ayrılık kararı aldı. 60 yaşındaki Yalçın ile 6 maça çıkan yeşil-siyahlılar bu süreçte 5 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Yalçın ile Denizli ekibi 6 maçta 2 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Horoz'da Yalçın'ın yerine yine Denizlili teknik direktör Kürşat Taş'ın göreve getirileceği gelen bilgiler arasında. Taş, son olarak 22 Kasım-7 Aralık 2024 tarihleri arası Bölgesel Gençler Gelişim Ligi'nde Denizlispor U19 takımını çalıştırmıştı.