Karşıyaka’da sular durulmuyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 4. yenilgisini evinde Tofaş karşısında alan Karşıyaka Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık daha yolda. Barcelona'ya transfer olması beklenen Daron Russell, Tofaş maçında kadroda yer almadı ve mücadeleyi tribünde izledi. Bursaspor ile anlaştığı konuşulan Muhsin Yaşar da maç sonu tribünleri uzun süre selamladı. Yalovaspor'un da transfer teklifinde bulunduğu deneyimli pivotun Bursaspor'u tercih ettiği öğrenildi.

NEFESİ YETMİYOR

Son olarak evinde Tofaş'a 93-81 mağlup olan Karşıyaka, dar rotasyon nedeniyle oyunun son bölümlerinde havlu atmaya devam ediyor. Kulüpteki mali sorunlar nedeniyle 4 yabancı oyuncusu Boutsielle, Jefferson, McCollum ve Webb'in yanı sıra kaptanı Kenan Sipahi'yi elinden kaçırıp sonrasında başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran yeşilkırmızılılarda sakatlığı bulunan Russell da Tofaş karşısında forma giyemedi. Yerli ağırlıklı kadrosuyla önemli bir mücadele verip ligin iddialı ekiplerinden Tofaş'a karşı son çeyreğe kadar başa baş oyun sergileyen Kaf-Kaf, final bölümünde rakibine teslim olmaktan kurtulamadı

TAMSÖZ: YORGUNLUK OLUMSUZ ETKİLEDİ

Antrenör Rüçhan Tamsöz, herkesin en az 2 kişilik mücadele sergilediğini söyledi. Tamsöz, "Bu çocuklar gurur duyulacak bir performans ortaya koyuyor. Maçı 3. çeyreğin son dakikalarına kadar taşıdık ve belki biraz daha ileri gidebilirdik. Ancak hatalarımız yorgunluğun etkisiyle ortaya çıktı. Mental ve fiziksel yorgunluk nedeniyle çok top kaybı yaptık" dedi.