Merkezefendi’nin tadı yok

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve ligde son sırada bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket komadan çıkamadı. Son 6 maçını kazanamayan ve 15 maçta 17 puanla 16 takımlı ligde son sırada bulunan yeşil-mavililer çıkışa geçemedi. Başantrenör Zafer Aktaş, Bahçeşehir Koleji karşısında alınan mağlubiyetin ardından oyuncularının mücadelesine övgüde bulundu. Aktaş, kritik anlarda şanssız bir şekilde verdikleri hücum ribaundlarının mağlubiyette etkili olduğunu belirtirken, "Oyuncularım son ana kadar mücadeleyi bırakmadılar. Hepsini kutluyorum" diye konuştu ve mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.