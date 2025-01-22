Jose Mourinho’dan Skriniar açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın evinde Fransa temsilcisi Lyon'u konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda sakatlık ve listede olmamaları sebebiyle eksik oyuncuların bulunduğuna değinen Jose Mourinho, "Taraftarlarımızın desteğiyle bu durumu telafi etmeyi düşünüyoruz. Onların bize yardımıyla, desteğiyle bu 10 oyuncunun eksiğini telafi edebiliriz. Onların bize vereceği özel enerjiyle. Önümüzdeki 2 maçta bize tahminimce 2 puan yeterli olacaktır tur atlamak için. Dolayısıyla taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın çok özel beklenti içerisinde olunmasının gerektiğini düşündüğüm bir maç değil. Elimizde olmayan oyuncuları unutmamak için elimde listeyle geldim. 5 tane potansiyel bek oynayabilecek oyuncu vardı elimizde. Jayden, Kostic, Müldür, Oğuz, Levent. Bunların hiçbiri olmayacak. İsmail sakat. Oynayabilseydi bize yardımcı olabilirdi. Bartuğ listede yok. Livakovic sakatlık yaşadı. Zor bir durum içerisindeyiz. Yarın oynayacağımız rakip çok zorlu bir rakip. Bu turnuvada beklentimiz var ama hayal kurabilmek için tur atlamamız gerekiyor. Şu anki durum bir sonraki turdan daha zor bizim için. Bir sonraki tura geçebilirsek yeni bir ekleme yapma imkanımız olacak. 2 ekleme yapacağız. Diego ve Milan'ı ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçında zorluk yaşayacağız. Midtjylland maçı soğuk bir havada oynanacak maç. Yarın stadyumun dolu olacağını düşünüyorum. Onlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

''UFAK BİR ROLÜM VAR''

Milan Skriniar transferindeki rolünün sorulması üzerine Mourinho, "Ufak bir rolüm var. Asıl büyük rol kulübün rolü. Kulübün bu transferi gerçekleştirmek için göstermiş olduğu istek ve finansal kapasitesi. Asıl rolün sportif direktörümüzde olduğunu düşünüyorum. Görüşmeleri yüz yüze sürdüren kişi sportif direktörümüzdü. Benim rolüm; telefonla ona Fenerbahçe'nin ne kadar harika bir kulüp olduğunu söylemek, Türkiye Ligi'nin ne kadar harika bir lig olduğunu söylemek, ne kadar adil bir lig olduğunu söylemek, İstanbul'un yağmur veya güneş olsa da ne kadar güzel olduğunu söylemek oldu. Güzel bir hikaye anlattım!.." cevabını verdi.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Türk taraftarlar çok tutkulular. Gittiğim her stadyumda bunu gördüm. Bu tutku zaman zaman takım için itici bir güç olabiliyor. Bu tutku negatif bir şekilde dile geldiği zaman negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadyumumuzda ikisini de yaşıyoruz. Taraftarlarımız istedikleri zaman o farkı yaratabiliyorlar. Özellikle yarın onlardan bunu istiyorum. Pozitif şekilde desteklerini göstersinler. Yarın takımı kurmak da zor olacak. Kulübede 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Ayrıca Yusuf da oynuyor olacak yarın. kendisine yüzde 200 güveniyorum. "

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 'Biz önümüze bakıyoruz, arkamıza bakmıyoruz' sözlerinin hatırlatılması üzerine Mourinho, "Okan haklı çünkü lider pozisyonda olduğunuzda diğer takımlara bakmanıza gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum" dedi.

''ÇOK FAZLA POZİSYON KAÇIRIYORUZ''

Girdikleri pozisyon sayısında göre daha fazla gol atmaları gerektiğini aktaran Portekizli teknik adam, "Bu kadar pozisyon ürettiğimiz halde daha fazla gol atmamız gerekiyor. Çok fazla pozisyon kaçırıyoruz. Verilmeyen muhtemel penaltılarımız oluyor. Bana kalırsa daha fazla gol atmamız gerekirdi. Ancelotti bir şeyler kazanmış bir teknik direktör. Bizler eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz dedi. Oynayış şeklimizden memnun musunuz diye sorarsanız 'hayır' derim. Ben her zaman daha iyisinin yapılabileceğini ve gelişeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak maçın hakemlerinin İtalyan olması ve kendisinin İtalyan hakemle sorun yaşadığının hatırlatılması üzerine Mourinho, "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi vardı. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmak için buraya geliyorlar. Sozza çok profesyonel, geleceği olan yeni iyi bir hakem. Muhtemelen bana bayılmıyordur ama işini iyi yapmak için geliyordur" diyerek sözlerini noktaladı.