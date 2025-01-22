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KSK’de İshak’ın gol özlemi bitti

Karşıyaka’nın 32 yaşındaki deneyimli forveti tam 99 gün sonra rakip ağları sarsmayı başardı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KSK’de İshak’ın gol özlemi bitti

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0 yenerek ikinci devreye moralli başlayan Karşıyaka'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen santrfor İshak Kurt gol hasretine son verdi. Deneyimli futbolcu gurbette rakip ağları 2 kez sarsarak suskunluğunu noktaladı. Son 2 sezonda Efeler 09 SFK'da 24 gol, Adana 01 FK'da ise 22 gol atarak "Gol Kralı" apoletiyle yeşil-kırmızılılara transfer olan İshak, ilk yarıda sadece 3 gol atabilmişti. Kırşehir maçı öncesi son golünü 13 Ekim 2024'te Kuşadasıspor karşısında kaydeden 32 yaşındaki forvet gol orucunu bozarak 99 gün sonra gol sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılı takımın zirve mücadelesindeki en önemli kozlarından biri olan İshak'ın ikinci yarıya gollerle başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

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