Bir dönem bitiyor mu?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde puansız Dinamo Kiev ile berabere kalması camiada şok etkisi yaratırken, yediği goller sebebiyle tribünlerin tepki gösterdiği Fernando Muslera'nın son düdükle birlikte kulübeye "Bitti" işareti yapması karşılaşmanın önüne geçti. 2011 yılından sarı-kırmızılı ekibe transfer olan ve takım kaptanlığına kadar yükselerek kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Uruguaylı file bekçisinin son sezonu olacağı konuşuluyor.

26 MAÇTA 37 GOL GÖRDÜ

G.Saray ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan 38 yaşındaki kaleci Muslera, bu sezon çıktığı 26 maçta kalesinde 37 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk "Maçtan sonra taraftarımızın kaptanımıza ne kadar sahip çıktığını gördük. Biz de sahip çıkacağız. Kendisi bizim için çok önemli ve değerli. Muslera bu kulüp için çok büyük hizmetler verdi. Çok net bir hata yaptığını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirterek Muslera'ya sahip çıkarken olası bir ayrılık düşünülerek Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer'in transfer edilebileceği gelen haberler arasında.

DAMGA VURDU

Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 13 sezonda 7 Süper Lig kupası kazandı ve Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci unvanını tek başına elde etti.

AJAX MÜCADELESİ KİLİT SINAVI OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 24'te bitirmeyi haftalar önce garantileyen G.Saray'ın ilk 8'de yer alıp, son 16 turuna doğrudan katılma hedefi sekteye uğradı. İlk 6 haftada puanı bile olmayan, hatta sadece 1 gol atabilen D.Kiev'den 3 gol yiyen ve 2 farklı önde götürdüğü maçta puan kaybeden Cim Bom, ligi ilk 8'de bitirme ihtimalini ateşe attı. G.Saray, son haftada Ajax deplasmanından mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.

GALATASARAY'DAN ICARDİ ÇIKIŞI

SON olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray Mauro Icardi konusu hakkında flaş bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızı yönetimin Arjantinli futbolcuya mesaj göndererek, 'Ya İstanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sözleşmeni feshedeceğiz!' dediği öne sürüldü. Arjantin'den yansıyan bilgilere göre Icardi, Türkiye'ye dönmeyi kabul etti.