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Haberler Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "stoper" misillemesi! Özbek'ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "stoper" misillemesi! Özbek'ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Galatasaray, Milan Skriniar transferinde ezeli rakibi Fenerbahçe'den çalım yemesinin ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'yi reddeden Brezilyalı stoper için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Galatasaray Başbakanı Dursun Özbek'in Skriniar transferinden dolayı İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'yu uyardığı öğrenilirken 'transferde elinizi çabuk tutun' dediği aktarıldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye stoper misillemesi! Özbek’ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a Milan Skriniar transferindeki çalımının ardından sarı-kırmızılı misilleme yapmaya hazırlanıyor.

G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE MİSİLLEME

A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılıların, Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki ismi kadrosuna katarak savunmada yaşanan problemi kökünden çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Yönetimin, Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye stoper misillemesi! Özbek’ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Eintracht Frankfurt'un ise Tuta için yaklaşık 16-17 milyon Euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği ifade edildi.

ÖZBEK'TEN HATİPOĞLU VE KAVUKÇU'YA UYARI: ELİNİZİ ÇABUK TUTUN!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Skriniar transferlerinden dolayı İbrahim Hatipoğlu ile Abdullah Kavukçu'yu uyardığı öğrenilirken, Özbek'in kurmaylarına 'transferde elinizi çabuk tutun' dediği bildirildi.

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