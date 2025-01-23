Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "stoper" misillemesi! Özbek'ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a Milan Skriniar transferindeki çalımının ardından sarı-kırmızılı misilleme yapmaya hazırlanıyor.

G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE MİSİLLEME

A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılıların, Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki ismi kadrosuna katarak savunmada yaşanan problemi kökünden çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Yönetimin, Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Eintracht Frankfurt'un ise Tuta için yaklaşık 16-17 milyon Euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği ifade edildi.

ÖZBEK'TEN HATİPOĞLU VE KAVUKÇU'YA UYARI: ELİNİZİ ÇABUK TUTUN!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Skriniar transferlerinden dolayı İbrahim Hatipoğlu ile Abdullah Kavukçu'yu uyardığı öğrenilirken, Özbek'in kurmaylarına 'transferde elinizi çabuk tutun' dediği bildirildi.