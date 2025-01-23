Oğulcan harekatı

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak için takımı güçlendirmek isteyen Bodrum FK'nın yeni bir isim ile temasa geçtiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin, Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki ön libero oyuncusu Oğulcan Ülgün'e kanca attığı ifade edildi. Konya ekibinde oynadığı oyun ile alkış toplayan Oğulcan için nabız yoklayan kurmayların, sözleşmesi Haziran 2026 yılında bitecek oyuncu için resmi olarak girişimlere başlayacağı kaydedildi. Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Oğulcan, İzmir ekibindeki performansıyla Konyaspor'a transfer olmuştu.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Asıl mevkii ön libero olan oyuncunun yan mevki olarak merkez orta saha ile on numara bölgelerinde oynayabiliyor olması da onu transferde bir adım öne çıkartıyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in oyuncu hakkında olumlu bir rapor verdiği öğrenilirken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro olan oyuncu için sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi. Bodrum FK yönetiminin oyuncuyu bonservisiyle almak istediği ifade edilirken, anlaşma sağlanamaması halinde kiralama formülünün devreye girebileceği belirtildi. Bu sezon Konya temsilcisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Oğulcan için bir çok takımın nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.