Egehan Arna resmen Merkezefendi’de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Basket, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Denizli ekibi Bahçeşehir Koleji'nden 28 yaşındaki forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı. 1997 doğumlu ve 2.03 metre boyundaki Arna, Fenerbahçe altyapısında yetişti. Arna kariyerinde Beşiktaş, Anadolu Efes ve son olarak Bahçeşehir Koleji formalarını giydi.Egehan Arna, Bahçeşehir Koleji'nde bu sezon ligde 8 maçta ortalama 1.5 sayı ve 1.1 ribaund istatistikleriyle oynadı. EuroCup'ta ise 4 maçta 0.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Transferle ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Bahçeşehir Koleji'nden Egehan Arna'yı kadrosuna kattı ve Egemen Güven'le birlikte Türk rotasyonunu güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.