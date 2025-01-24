Kara Kartal’a övgü yağdı

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında önceki gün Athletic Bilbao zaferiyle büyük yankı uyandırdı. İspanyol rakibini evinde Rachica (2), Rafa Silva, Joao Mario'nun golleriyle 4-1 yenen Kara Kartal futboluyla büyük alkış aldı. Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı ilk maçta, zirve hesabı yapan rakibini performansıyla sahadan silen siyahbeyazlılar, Avrupa ümidini son maça taşıdı. Avrupa Ligi'nde 9 puana yükselen, Kartal önümüzdeki hafta Twente ile deplasmanda yapacağı maç öncesi elini güçlendirdi.

GEMİ İSTANBUL'DA BATTI

İspanyol basını, Beşiktaş'ın, Athletic Bilbao'yu mağlup ettiği maça yer verdi. Marca: "Athletic gemisi İstanbul'da battı." başlığını atarken, AS: "Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda" ifadelerini kullandı. Football Espana ise "Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak" yorumunu yaptı.

CASEMİRO İÇİN DEVREYE GİRDİ

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in listesi doğrultusunda transfere ağırlık veren Beşiktaş için yeni bir iddia ortaya atıldı. Solskjaer'in Manchester United üzerindeki etkisi nedeniyle tecrübeli isim Casemiro'yu transfer etmek için İngiliz ekibin yöneticileri ile görüştüğü belirtildi. Asıl yeri ön libero olan Brezilyalı yıldız stoper ve orta saha da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Casemiro'yu Beşiktaş yönetimi öncelikle kiralık olarak düşünüyor.