Barcelona’da Araujo devam

İspanyol devi Barcelona, Uruguaylı stoperi Ronald Araujo ile yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar olduğu ifade edilirken Araujo'nun maaşına ve serbest kalma maddesine dair bir detay paylaşılmadı. Barcelona formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Uruguaylı stoper, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı. Kariyerine ülkesinin ekiplerinden Atl. Rentistas'ta başlayan savunmacı ardından Boston River'a transfer oldu ve buradan İspanya'nın yolunu tuttu. Barcelona II takımında 45 mücadelede görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı gösterdiği başarılı performansla 2019-2020 sezonunda A takıma yükseldi. O günden beri Barça'da oynayann Araujo 155 maçta forma giyerken, rakip ağları ise 8 kez havalandırdı.