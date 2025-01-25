Bodrum FK’nın Cenk ısrarı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Sipay Bodrum FK'da Cenk Tosun ısrarı sürüyor. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel'in Cenk Tosun transferi için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan deneyimli forvetin Bodrum'a imza atması için Demirel oyuncu ile bire bir görüşecek. Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi halinde Ege ekibine kolaylık sağlayacağını iletti. Deneyimli forvet ikna edilirse taraflar arasına kiralık sözleşme imzalanacak. Cenk Tosun sarı-lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yönetim ile masaya oturarak ayrılmak istediğini belirtmişti. Deneyimli oyuncunun yeşil-beyazlı ekibe transferi konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da onay verdiği iddia edildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Cenk, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı vererek beklentilerin altında kalmıştı. Profesyonel kariyerine Frankfurt altyapısında başlayan deneyimli isim, Fenerbahçe'nin yanı sıra Gazientep, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace formalarını da terletti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bir ara Türkiye'nin en çok bonservis kazandıran futbolcusu olan Milli yıldızın yaklaşık 1.5 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, Kanarya ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan yeşil-beyazlıların Portekizli kanat oyuncusu Pedro Brazao, Birinci Lig ekibi Sakaryaspor'dan gelen transfer teklifini reddetti. Genç futbolcu, Bodrum FK'daki forma rekabetine girmek istediği için yeşil-beyazlı Ege ekibinde sezon sonuna kadar kalacağı ifade edildi.

ENİS BARDHİ İMZAYI ATTI

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bu hafta sonu ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek olan Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce İsviçre'nin Zürih takımında kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan ayrılan orta saha Enis Bardhi'yi de resmen kadrosuna dahil etti. Ege temsilcisi Kuzey Makedonyalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonundan beri bordomavililerde top koşturan Bardhi, bu sene 8 lig maçına çıktı. Trabzonspor formasıyla 376 dakika Süper Lig'de görev yapan Bardhi 1 asist yaptı. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda ise toplam 70 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 18 kez fileleri sarsmayı başardı.