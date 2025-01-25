Göz-Göz’ün imha planı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Göztepe'nin rakibi imha planı hazır. Sarı-kırmızılılar, İstanbul temsilcisini duran top organizasyonlarıyla yıkmayı planlıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda her maça ayrı önem veren Göz-Göz ligin ilk yarısında 2-0'dan geri gelip 2-2 berabere kaldığı sarı-lacivertlileri hafta boyunca iyi analiz etti. Sarı-lacivertlilerin savunmada birçok eksiği olduğunu, yeni stoper transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar sahaya çıksa bile adaptasyon sorunu yaşayacağını düşünen sarı-kırmızılılar, korner ve serbest vuruşlara ayrı önem verecek. Süper Lig'de geride kalan haftalarda duran toplardan 10 gol bulan Göz- Göz yine aynı yöntemle tehlikeli olarak Fenerbahçe'yi yıkmayı planlıyor.

GÖZLER DAVID TİJANİC'TE

Özellikle David Tijanic'in kullandığı kornerler ve serbest vuruşlarda etkili olan Göz-Göz, yine Sloven 10 numaranın asistleriyle İstanbul deplasmanında etkili olmayı planlıyor. Süper Lig'in en uzun boy ortalamasına sahip takımlarından biri olan İzmir ekibi, 1.80 üzeri oyuncularından da hava toplarında gol yaratmasını isteyecek. Savunmada Heliton, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen gibi cüsseli oyuncularla karşı kalede duran toplarda etkili olmaya çalışacak Göztepe, taç organizasyonlarına da yine ayrı önem verecek. Bu sezon özellikle sol kanat oyuncusu Djalma Silva'nın taçlarından yaratılan pozisyonlarda 3 kez ağları sarsan Stanimir Stoilov'un öğrencileri Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda da kenar organizasyonlardan pozisyon bulmaya çalışacak.

FENERBAHÇE'YE ŞANSI TUTMUYOR

Son 25 yılda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası dahil deplasmanda 9 maça çıkan Göz-Göz 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 6 müsabakayı ise kaybetti. Bu süreçte 16 Nisan 2000'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe, 21 Şubat 2021 yılında da sahadan 1-0 galip ayrıldı. 14 Aralık 2002 senesinde ise İstanbul'dan golsüz beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, diğer müsabakaları kaybetti.

ENZO EBOSSE İLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Sarı-Kırmızılıların bir süredir transfer gündeminde olan Enzo Ebosse ile ilgili olarak yabancı basın kaynaklarından yeni bir bilgi geldi. Ünlü gazeteci ve menajer Nicolo Schira, Udinese'den ayrılan 25 yaşındaki stoper ile Göztepe ve Fransız takımı Angers'in ilgilendiğini, Kamerun asıllı Fransız oyuncunun transferinde Göz- Göz'ün önemli yol kat ettiğini ifade etti. 2022 yılında Udinese'ye transfer olarak ilk kez kariyerinde Fransa dışına çıkan savunmacı, İtalyan ekibinde 28 kez şans buldu.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR İSTANBUL'A AKIN EDECEK

Göztepe'nin yarın saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının deplasman biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Bilet fiyatlarının bin 170 TL olduğu, devir işlemlerinin ise kapalı olduğu açıklandı. Ayrıca bir önceki deplasman olan Galatasaray karşılaşmasında misafir tribün 418-419-420 blokta olan taraftarlar cezalı oldukları için bu müsabaka için bilet satın alamayacak. İzmir ekibinin futbolseverleri sosyal medyada organize olarak İstanbul deplasmanı için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar grup halinde Kadıköy deplasmanına giderek Ülker Stadı'ndaki yerini alacak ve kendilerine ayrılan 2 bin 300 kişilik kontenjanın tamamını doldurarak takımına tam destek vermeyi planlıyor.