Heyecan fırtınası

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün zorlu maçlara çıkacak. Ligde son 4 maçını kaybeden ve maddi sıkıntılar yaşayan İzmir ekibi Karşıyaka, bugün evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Ligdeki son galibiyetini Manisa Basket'e karşı alan yeşil-kırmızılılar üst üste Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Tofaş'a kaybetmişti. KSK'nin toplam 8 galibiyeti bulunurken, hemen üzerinde yer alan rakibi ise 9 kez kazandı. MANİSA EKİBİNIN IŞI ZOR

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Manisa Basket ise bugün deplasmanda Bursaspor'la rakip olacak. Mücadele Tofaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Ligde 15 maçta 3 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Manisa temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan 10'uncu basamaktaki rakibi Bursaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.