Real Madrid’de Kimmich harekatı

Real Madrid, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Joshua Kimmich ile görüşmelere başladı. Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich için harekete geçti. Bild'de yer alan habere göre, İspanyol devi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek Joshua Kimmich ile temasa geçti ve görüşmelere başladı. Kimmich için Real Madrid ihtimalinin çok ciddi bir seçenek olduğu belirtildi. Kimmich'in adı daha önce de M.City ve Barcelona ile anılmıştı. Bayern Münih'te bu sezon 28 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 7 asist yaptı. Yaklaşık 10 sezondur Münih formasını terleten ve takım kaptanlığına kadar yükselmeyi başaran Alman orta saha Münih ekibinde 418 karşılaşmada görev yaptı. Kimmich bu süreçte rakip ağları 43 kez havalandırdı.