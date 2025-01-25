Trabzon’da gündem Mendes

Süper Lig'de ara transfer döneminde ilk olarak Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da takviye hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavililer, milli sol bek Eren Elmalı'ya alternatif olarak Portekizli futbolcu Joao Mendes'i gündemine aldı. Portekiz'in önde gelen spor kanallarından Sport TV'nin haberine göre, Trabzonspor, Vitoria Guimares SC forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Joao Mendes ile ilgileniyor.

ADIMLAR ATILACAK

Karadeniz temsilcisi kanadından oyuncuya ve kulübüne henüz resmi bir teklif yapılmasa da, bordo- mavililerin önümüzdeki günlerde gerekli adımları atması bekleniyor. 2023/2024 sezonunda Joao Mendes, Vitoria Guimares SC formasıyla 32 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı. Portekizli genç savunma oyuncusu kariyerinde daha önce Penafiel U15, Vitria SC U19, Guimares U23, Guimares B, Porto B ve Vitria SC formalarını da terletti.