VAR’dan önce gol sonra iptal kararı

Çaykur Rizespor'un sahasında Adana Demirspor'u sahasında 3-2 mağlup ettiği mücadelesinin ilk yarısı ilginç anlara sahne oldu. Rize'nin 17. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi. Ardından maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR hakeminin uyarısıyla önce golü verdi ancak daha sonra devam eden inceleme kararı ile bu kez ofsayt olduğuna karar verdi. Çağdaş Altay, VAR sistemindeki teknik hatadan dolayı önce golü verdiğini ancak daha sonra kararını değiştirdiğini ifade etti. Karşılaşmada Ç.Rize'nin gollerini 30'da Olayowin, 47'de Ali Sow ve 69'da Rachid Ghezzal kaydederken, konuk takımın sayıları ise 52'de Bünyamin, 83'te Maestro'dan geldi.