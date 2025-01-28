Manisa FK üçlük attı

BİRİNCİ Lig'de son iki haftada aldığı yenilgilerle korkulu rüya görmeye başlayan Manisa FK, en ciddi rakibi Sakaryaspor'u deplasmanda yenerek kendine geldi: 1-2. Karşılaşmaya ev sahibi ekip atak başladı. 18'de Emre'nin sağdan ortasında Oğuzhan kafayı vurdu. Manisa FK kalecisi Alperen harika uzandı. 25'te Sakaryasporlu Mamadou'nun ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 29'da Ramirez'in sol çaprazdan çevirdiği topa altı pas içinde Muhammed kafayı vurdu ve Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi. 41'de Sakarya atağında Totre'nin şutunda yine kaleci Alperen gole izin vermedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Manisa Futbol Kulübü ikinci yarıya daha baskılı başladı.

GALİBİYETİ KORUMAYI BİLDİ

54. dakikada Sakarya savunmasında yaşanan anlaşmazlık sonrası topu kapan Ramirez'in şutunda top yan ağlarda kaldı. 65'te Muhammed'in pasında topla buluşan Diallo sol kanattan ceza alanına girip boş pozisyonda kaleci Szumski'yi avladı: 0-2. 78'de Ozegovic'in sert şutunda kaleci Alperen topu kontrol etti. 90+2'de Serkan'ın ortasında Ozegovic maçın skorunu belirledi: 1-2.