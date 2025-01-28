Talisca Fenerbahçe’de

SÜPER Lig'de son maçında Göztepe'yi 3-2 yenerek lider Galatasaray'ı amansız takibini sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Milan Skriniar ve Diogo Carlos'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha ile de 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulüp dün sosyal medya hesaplarından "Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" açıklamasında bulundu.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

30 yaşındaki yıldız orta saha dün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncuyu hava alanında çok sayıda taraftar karşıladı. Talisca'nın bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Sambacı için son dakikada lider Galatasaray da devreye girmişti. Ancak elini çabuk tutan F.Bahçeli kurmaylar, uzun süredir peşinde olduğu Talisca'yı kadrosuna katmayı başardı.

TEK RAKİBİ PORTEKİZLİ CRİSTİANO RONALDO

FENERBAHÇE'NİN Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Göztepe'ye attığı ikinci golle gündem oldu. Ceza alanı içinde rakip savunmaya rağmen 2 metre 32 cm sıçrayarak kafayla fileleri havalandıran En Nesyri'nin bu golü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu hatırlattı. Portekizli yıldız Ronaldo, 2013'te Real Madrid formasıyla 2.93'lük sıçrayışla attığı kafa golüyle listede ilk sırada yer alıyor. En Nesyri ise daha önce 2022'de 2.78'lik sıçrayışıyla Ronaldo'nun ardından halen ikinci sırada yer alıyor.