Bodrum’da Frey bombası

Trendyol Süper Lig'de son 10 maçında sadece 1 galibiyette kalıp düşme hattından çıkamayan Sipay Bodrum FK'ya Fenerbahçe'nin eski forveti Michael Frey önerildi. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek deneyimli forvetin transfer şartları menajerler vasıtasıyla yeşil-beyazlılara teklif edildi. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu 30 yaşındaki İsviçreli forvetin transferiyle ilgili son kararı teknik heyetin vermesi bekleniyor. Her fırsatta golcü aradığını belirten teknik direktör Volkan Demirel'in bu hafta içinde en az 1 takviye daha yapması bekleniyor. Bu sezon İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ta 17 maçta 5 gol atan Frey, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş 5 kez fileleri sarsmıştı.

DÜŞME HATTINA ABONE OLDU

Süper Lig'de geçen hafta evinde Eyüpspor'a 1-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, uzun süredir bir türlü küme düşme hattından kurtulamadı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, en son 11'inci haftada ateş hattının dışında kaldı. Ardından 12'nci haftadan itibaren düşme potasına giren Bodrum FK, bir daha bu girdaptan çıkamadı.

"İÇİMDE KIRGINLIK VAR"

Bodrum FK'nın eski Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, içinde kırgınlık olduğunu belirterek, "Yaşadığımız o hikayeyi Süper Lig'de de çok doğru bir yerde sezonu bitirerek tamamlamayı isterdim. Bunu yapamadığım için içimde kırgınlık ve üzüntü var" dedi.