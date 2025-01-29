Taraftar derneğinden ücretsiz otobüs jesti

Ligde kalma yolunda hayati öneme sahip cuma günü deplasmanda oynanacak Tümosan Konyaspor maçında Sipay Bodrum FK takımını yalnız bırakmamak için Bodrumspor Taraftar Derneği önemli bir jeste imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, Konya'daki maça gitmek isteyen taraftarlara ücretsiz otobüs kaldıracağını açıkladı. Dernek yaptığı açıklamada, "Maça gelecek olan taraftarlarımızın 30 Ocak Perşembe günü en geç saat 23.00'da taraftarlar derneğimizde olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Deplasmandaki kritik öneme sahip maçta tribün desteğinin önemine vurgu yapan dernek tüm herkesi müsabakaya davet etti.