Horoz’da tepki var

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve her kesimden destek bekleyen 3. Lig ekibi Denizlispor'da yönetim, kentten beklediği desteği göremedi. Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, çaldığı kapılardan biri olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun telefonlarını açmaması üzerine tepki gösterdi. Ergil, kendi sosyal medya hesabından Çavuşoğlu'na sitem dolu yazı yazıp kamuoyu ile paylaştı. Ergil, yazısında şu görüşlere yer verdi: 'Sayın belediye başkanım cevap dahi vermiyor. Ne olur Sayın Belediye başkanım Nuri bey, çağırsaydın bizi? Şu gençlerle bir foto verip 'Denizlispor'un arkasındayız' deseydin. Bana bu yeterdi!" ifadelerini kullandı.

"DENİZLİSPOR GÖZDEN ÇIKARILMIŞ"

Kulüp Başkanı Erhan Ergil sadece manevi destek beklediğini belirttiği açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi "Para ver, demeyeceğimizi de söyledik. Hadi eski yönetimlerle sorunlar yaşandı. Çünkü "büyüklere!" göre 'Denizlispor' diye gelen her kişi aynı. Binlerce kişiye samimiyetimizi inandırdık. İnanması gereken birkaç kişiye inandıramadık. Eee demek ki kalem kırılmış, ferman çizilmiş. Denizlispor gözden çıkarılmış. Ama direneceğiz! Ve kendisine yazdığım gibi bugün sondu. Son kez geleyim dedim, yine dönmedi. Bir daha demem."

SIRADAKİ RAKİBİ POLATLI 1926

Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta 7 puanla son sırada yer alan Denizlispor, pazar günü konuk olacağı Ankara ekibi Polatlı 1926'ya bileniyor. Geçen hafta Play-Off mücadelesi veren Bursa Nilüfer'i devirmeyi başaran Horoz, 8 puan önünde düşme hattının üzerinde konumlanan rakibini yenerek çıkıya geçmeyi planlıyor. Takımda eksik oyuncu bulunmazken Berkant, Ramazan, Yusuf Emre ve Mehmet Ali 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

YARDIM KAMPANYASINA BEKLENEN İLGİ OLMADI

Denizlispor Kulübü'nün önceki gün başlattığı Valilik onaylı yardım kampanyasına beklenen ilgi olmadı. İlk gün toplam 178 bin lira toplandığı ifade edilirken, kampanyadan gelecek kaynakla geçen haftaki Bursa Nilüfer galibiyetinin primlerini ödemeyi planlayan yönetimin eki kolu bağlandı. Taraftarların kulübe gelir için sosyal medya hesabına yazdığı önerileri beğenen Başkan Ergil, "Mesajlarda çok güzel fikirler var. Ancak zamanımız çok dar. Biz yönetimde birkaç kişiyiz. Her yere yetişemiyoruz. Bize yardımcı olun. 'Fikirleri yapın' demeyin.O fikirleri direkt siz yapın. Siz çıkın, eş dost esnaf 'hadi' deyin. Sistem belli. Valilik denetimli hesaptayız artık. Kar topunu çığa siz dönüştüreceksiniz. Siz olaya girmezseniz işimiz zor. Kulübün menfaatine olan şeylere 'hayır' mı diyeceğiz?" dedi.