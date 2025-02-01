Aslan’da yeni rota Tomori

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilerek yoluna buruk bir şekilde Play-Off turundan devam eden Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesi için Milan'da istediği süreyi bulamayan Alvaro Morata ile her konuda anlaşmaya vardı. İspanyol oyuncunun transferi imzaya kalırken, Aslan yine İtalyan devi Milan'da fazla forma şansı bulamayan oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Sağ bek Davide Calabria ile orta saha Strahinja Pavlovic'in şartlarını soran Galatasaraylı kurmaylar bu iki oyuncu için cevap beklerken, gündeme defans oyuncusu Fikayo Tomori de geldi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Milan'dan ayrılacağı konuşulan İngiliz Milli Takımı'nın Nijerya asıllı stoperi için de bir teklif sundu.

BİR GÖRÜŞME DAHA

Milan'ın da Tomori ile görüşme için Galatasaray'a yetki verdiği öğrenildi. Premier Lig önceliği olduğu öğrenilen İngiliz oyuncu ilk etapta teklifi reddetti. Ancak Galatasaray bu transferden vazgeçmedi. Tomori ile bir görüşme daha yapılacak. Tomori konusunda Galatasaray'ın umudu Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasından sonra AC Milan'da kalması. Tomori'nin ikna olması durumunda Milan'ın İngiliz Milli Takım stoperini Galatasaray'a gönderme konusunda sorun çıkarmayacağı ifade edildi.