Bodrum umut vermedi

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-1 yenildi. 6. dakikada Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı da geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0. 36. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Kramer, kafa vuruşunda direkten dönen topu tamamlayarak filelere yolladı: 2-0. 45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 43. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın elle müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR uyarısıyla penaltı noktasını işaret etti. Taylan'ın kullandığı penaltıda kaleci Slowik direk dibinden topu çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

FREDY'NİN GOLÜ YETMEDİ

47. dakikada Jevtovic'in yay üzerinden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 55. dakikada Oğulcan'ın ortasında Kramer'in vuruşu ağlarla buluştu: 3-0. 69. dakikada Fredy'nin sert şutu kaleci Slowik'e de çarparak ağlarla buluştu: 3-1. Maçı Konyaspor 3-1 kazandı.

KAZANMAYI UNUTTULAR

Konya karşısında da sahadan eli boş ayrılan Bodrum FK adeta kazanmayı unuttu. Yeşil-beyazlılar galibiyet hasretini 6'ya çıkardı. Muğla temsilcisinin deplasmandaki 3 puan özlemi ise 8 maça çıktı. Bodrum FK gurbetteki son galibiyetini 20 Eylül 2024'te Hatayspor deplasmanında 1-0'lık skorla almıştı.

MİNİ YORUM/ BERKE ÖZBAY

TÜNELİN SONU KARANLIK

Bu sezon sadece 4 galibiyet alabilen ve ateş hattından kurtulmanın mücadelesini veren Bodrum FK'da işler yolunda gitmeyecek gibi gözüküyor. Ateş hattından çıkmak adına en yakın rakibi Konyaspor'la karşılaşan yeşil-beyazlılar sahadan yine puansız ayrıldı. Üstelik gelecek adına da hiç ama hiç umut vermedi. Oyunuyla, mücadelesiyle, savunmasıyla, hücumuyla sınıfta kaldı. Kadro kalitesi olarak da epey sıkıntılı durumda olan Bodrum, Konya karşısında üçüncü bölgede organize olmayı bir türlü başaramadı, savunmada ise hiç güven vermedi. Muğla ekibi devre arasında yapacağı takviyelerle gelecek adına bir umut besliyordu ancak geride kalan süreçte kadroya katılan isimlerin de fark yarattığını söylemek zor. Bu noktada yönetim kararları ön plana çıkıyor. Uzun süredir takımın başında yer alan ve başarılara imza atan İsmet Taşdemir'le ayrılık kararının alınmasıyla durumun değişeceğini düşünen kurmayların yanıldığı aşikar. Öte yandan Volkan Demirel'e sözüm yok, zira sorun çalıştırıcıda değil, yapılanmada. Ligimizin seviyesi her ne kadar üst düzey olmasa da kadroda belli bir kalite ve tecrübe olmadan olmaz. Bodrum bu dağınık görüntüsüyle düşmenin en büyük adaylarından biri. Bu takıma sihirli bir değnek de dokunamayacağına göre, bana göre iş işten geçti.