Morata coşkusu

SÜPER Lig lideri Galatasaray hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Icardi'nin sakatlığı, Batshuayi'nin ise formsuzluğu nedeniyle üçüncü bölgesine takviye hamlesi yapan sarı-kırmızılıların İtalyan ekibi Milan'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın kiralık olarak transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıklamasının ardından deneyimli yıldız dün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Aslan'ın Morata'yı 1,5 yıllığına kiralayacağı ifade edilirken, anlaşmada 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi.

TAKİPÇİ REKORUNU KIRDI

Sosyal medyada yaklaşık 23 milyon takipçisi olan Alvaro Morata, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu rekorunu da kırdı. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Morata 2010'da A takıma yükselirken ardından Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve son olarak Milan formalarını giydi. Morata, İspanya Milli Takımı'nda ise 79 karşılaşmada rakip ağları 35 kez havalandırdı.