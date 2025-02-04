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Kara Kartal’dan bek operasyonu

Siyah-beyazlılar, savunmanın soluna yapacağı takviye için İtalye ekibi Empoli’den Cacace’yi istiyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kara Kartal’dan bek operasyonu
KADROSUNA takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşıyor. Siyah beyazlıların gündeminde olan Samuel Dahl'ın Benfica'ya gitmesi B planını devreye soktu. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, savunmayı güçlendirmek için Empoli forması giyen sol bek Liberato Cacace'yi gündemine aldı. 24 yaşındaki Yeni Zelandalı futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer edilmesi planlanıyor. Empoli formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Cacace için görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında. Başkan Serdal Adalı, görüşmelerini sürdürürken transferi kısa süre için olumlu sonuçlandırmayı hedefliyor. Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak tahmin edilen Cacace'nin, Serie A ekibiyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Genç sol bek, bu sezon Empoli formasıyla 22 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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