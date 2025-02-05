İzmirli iki taraftar grubunun grafiti atışması

İzmir ve Türk futbolunun iki ezeli rakibi Göztepe ve Karşıyaka'nın taraftarları arasındaki grafiti çekişmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Kaf-Kaf taraftarları, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın bitişiğinde yer alan 'Göztepe mahallemizin takımı' yazılı duvara, '35 buçuk' logosu çizdi.

Göztepeli sporseverler de, yeşilkırmızılı taraftarların buluşma noktası olan Osman Bey Parkı olmak üzere, Karşıyaka ilçesinin merkezi noktalarına 'Tam 35' ve '1925' grafitileri yaptı. Göztepe ile Karşıyaka arasında geçtiğimiz akşam oynanan 1. Lig Kadınlar Voleybol maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın voleybol şubesi resmi hesabı, maç öncesi Göztepeli taraftarların Karşıyaka ilçesini sarı-kırmızıya boyadığı bir yapay zeka videosunu paylaşmıştı.