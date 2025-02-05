Konya evinde rahat kazandı

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 2'nci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 6'ya yükseltti. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. 45+2. dakikada Umut'un ara pasında topla buluşan Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 48'de ceza alanı sağ tarafından topla beraber içeriye sokulan Melih Bostan'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0. 85'te Robin Yalçın'ın ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1. 90+7'de Keyta'nın ceza alanı ön çizgisinde ara pasıyla hareketlenen Ndao'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşma Konyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.