Petkimspor teslim oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ikinci maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İtalyan ekibi Reggio Emilia'ya mağlup oldu: 87-91. Grubundaki ilk maçta Manresa'ya gurbette 96-87 mağlup olan İzmir ekibi, böylece ikinci yenilgisini aldı. Müsabakaya iyi başlayan ve dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olan Petkimspor, ilk periyotu 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyunun sürdüren ve farkı bir ara çift haneli rakamlara kadar çıkaran ev sahibi Petkim, devreyi de 42-35 önde tamamladı.

SON ANA KADAR MÜCADELE SÜRDÜ

Üçüncü periyota konuk ekip etkili başladı. Savunmasını sertleştiren İtalya temsilcisi, Aliağa'ya fazla sayı şansı tanımazken, aradaki farkı hızla eritip periyotun ortalarına doğru öne geçmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Petkim 17 sayı bulurken, konuk ekip ise 27 sayı attı. Reggio Emilia son bölüme 62-59 önde girdi. Dördüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakanın son dakikasına eşitlikle girildi. Petkimspor 1 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayıyla maçı uzatmaya götürdü: 79-79. Uzatma bölümü son ana kadar nefesleri keserken, konuk ekip maçı 91-87 kazandı.