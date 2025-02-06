KSK’de sıra Booker’da

Transfer yasağını kaldıran Karşıyaka Basketbol Takımı, Basketbol Süper Lig'de sezonu rahat bir noktada bitirmek için takviyelere başladı. İsrail'in Maccabi Ramat Gan takımından şutör guard Roberto Gallinat ile anlaşan Kaf-Kaf, yine kısa bir oyuncunun peşinde. Yeşil-kırmızılılar geçen sezon İsrail Süper Lig takımlarından Hapoel Eilat takımında oynayan ABD'li oyun kurucu Deishuan Booker ile ilgileniyor. Bu sezon ABD'de yerel ligde oynayan 28 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon İsrail Ligi'nde 7 maçta 15.7 sayı, 4 asist, 2.7 ribaund ortalamasıyla oynadı. Sezonun ilk yarısında İtalya'da Treviso'da oynayan Booker, kariyerinde Le Mans, Fos Provence, Nymburk, Anwil ve Göttingen formaları da giydi. Sezon içinde mali ve yönetimsel krizler yaşayan Kaf-Kaf, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele, Damien Thomas, Kenan Sipahi ve Daron Russell'in ardından son olarak Sean McDermott'u kaybetmişti. ABD'li oyuncu İtalya ligi takımlarından Treviso ile anlaştı.

GALLİNAT RESMEN AÇIKLANDI

Öte yandan Kaf-Kaf geçen hafta Russell'dan aldığı 'buy out' parasıyla transfer yasağını kaldırmasının ardından anlaşmaya vardığı şutör guard Roberto Gallinat'ın imzasını resmen duyurdu. Son olarak İsrail'in Maccabi Ramat Gan takımında oynayan 28 yaşındaki isim imza attı. Gallinat bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9.7 sayı, 2,4 ribaund, 1,3 asist, İsrail Ligi'nde 14,1 sayı, 2,8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturmuştu. Kulüpteki sıkıntılı süreçte yabancısız kalan Karşıyaka'nın en az 2 transfer daha yapması bekleniyor. KSK 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi ve Antrenör Ufuk Sarıca'nın kulüpten ayrıldığı süreçte ligde üst üste 6 mağlubiyet almış, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti.