Muhammed Ali Balıkesir’de anıldı

Balıkesir Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'yi anmak amacıyla Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yapımcı ve spiker Bilgehan Demir'in kaleme aldığı "Kayıp Madalyon" kitabının söyleşi ve imza buluşması büyük ilgi gördü. Yıllarca boks maçları anlatan ve spikerlik yapan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmasında kitabının doğuşunu anlattı. Demir, "Avşa Adası'nda otururken aklıma bir fikir geldi. 'Muhammed Ali ve Etki Ettiği 1001 Hayat-Kayıp Madalyon' kitabını yazayım dedim. Ve ortaya 656 sayfalık bir eser çıktı" dedi.