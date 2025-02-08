Bodrum FK’da Morais dönemi

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunda düşme potasından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü teknik direktör sorununu çözdü. Volkan Demirel ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren yeşil-beyazlı yönetim, tercihini bu kez yabancı teknik adamdan yana kullandı. Ege temsilcisi, uzun yıllar büyük takımlarda Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan ve ülkemizde de bir dönem Antalyaspor'u çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Morais ile anlaşma sağladı. Yönetimin sürpriz bir şekilde teklif götürdüğü 59 yaşındaki teknik adam dün Bodrum'a gelerek yeşil-beyazlı yönetimle masaya oturdu.

Morais ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanırken, Portekizli teknik adam dün gece sezon sonuna kadar Bodrum FK ile sözleşme imzaladı. Bodrum FK Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından yeni teknik direktörünü duyurdu. Tecrübeli teknik adam böylece Bodrum FK kulüp tarihinin ilk yabancı teknik direktörü oldu.

KARİYERİ ÇOK BAŞARILI

Türkiye'de 2016 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Morais, teknik direktörlük döneminde Al Shabab, Esperance, AEK, Barnsley, Karpaty Lviv, Jeonbuk Hyundai, Al Hilal ve son olarak İran ekibi Sepahan'da görev yapmıştı. Uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Morais, Portekizli ünlü teknik adamla Porto, İnter, Real Madrid ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde birçok başarıya imza attı. Dün akşam ilk idmanına çıkarak futbolcularla tanışan Morais, pazartesi günü iç sahada oynanacak Göztepe maçında ilk kez takımının başında sahada olacak.