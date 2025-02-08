Manisa FK kritik virajda

Trendyol Birinci Lig'de son iki maçında Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra evinde Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü bugün düşme hattındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek. Müsabaka beIN Sports Max 1 ve Tabii spor 6'dan canlı olarak yayımlanacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından hafta içinde 11 Şubat Salı günü lider Kocaelispor'u ağırlayacak. Ligde Play-Off hattının 3 puan gerisinde, düşme hattının da 3 puan üzerinde bulunan Manisa FK, haftaya 30 puanla 15'inci sırada başladı. Ara transferde düşme hattından kurtulmak için önemli transferler yapan Adanaspor'un 16 puanı var. Son üç deplasman karşılaşmasını kazanan Manisa temsilcisi, Adanaspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.