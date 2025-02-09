Frankowski bitiyor

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek için transfere ağırlık verdi. Sarı-kırmızılı ekip Przemyslaw Frankowski'nin transferinde sona yaklaştı. Yönetim, Polonyalı oyuncu ile anlaşırken Fransız ekibiyle bonservis pazarlığını sürdürüyor. Frankowski, kulübüne 'Galatasaray'a gitmek istiyorum, beni bırakın' dediği için önceki akşam oynanan Nice maçı kadrosuna alınmadı. Ancak iki kulüp arasında bonservis pazarlığında halen büyük bir fark bulunuyor. Lens yönetiminin 14 milyon Euro'luk beklentisine karşılık Aslan, 5 milyon Euro'ya kadar çıktı.

ASLAN'IN B PLANI HAZIR

Galatasaray, Frankowski transferi için olumsuz bir yanıt alması halinde Estoril forması giyen Wagner Pina'ya teklifte bulunacak. Portekiz ekibinden transfer için fiyat isteyen Galatasaray, genç oyuncu için gelecek yanıta göre hareket edecek. Pina'yı ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.