Manisa’ya acılı Adana

1. Lig'de Manisa FK, kritik öneme sahip olan maçta en önemli rakibi Adanaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Ev sahibi Güney ekibi maçın hemen başında gol buldu. 18. dakikada Manisa FK ceza alanında Cikalleshi, Ensar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 19'da beyaz noktada topun başına geçen Cikalleshi, Adana'yı 1-0 öne geçirdi. 55'te Ensar'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Minchev'den önce kaleci Nurullah topu kontrol etmeyi başardı.

BERABERLİĞİ YAKALADI AMA

64'te Oğuz'un kornerinde savunmadan çıkan Ensar ön direkte beraberliği sağladı: 1-1. 81'de Candeias, kale önüne kesti. Orkan, topu dokunarak Adana'yı yeniden öne geçirdi: 2-1. Manisa FK, Adana'dan puansız ayrıldı.

İMZAYI ATTI MAÇA ÇIKTI

Manisa FK'nın maçtan bir gün önce kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Birama Toure imza atar atmaz ayağının tozuyla dün maça çıktı. Fransa'nın Montpellier ekibinden alınan 32 yaşındaki futbolcu, imza sonrası Adana'ya giderek kafileye katıldı ve dün ilk on birde ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Hakan Şapçı, bir önceki maça göre dün kadroda 5 değişiklik yaptı. Birkan, Oktay, Kaan, Ramirez ve Kerem'i kulübeye çeken teknik adam Kadir, Cissokho, Toure, Oğuz ve Minchev ile maça başladı.