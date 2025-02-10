Kuşadası farka koştu

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri Bornova 1877 ile Kuşadasıspor, 19. haftada İzmir'de karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmada konuk ekip 5. dakikada Murat Çaydemir ile öne geçti. 35 yaşındaki tecrübeli isim, 19. dakikada tekrar sahne aldı ve fark ikiye çıktı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

KAPTANDAN HAT-TRICK

İkinci yarıda Bornova bir gol bularak maça ortak olmaya çalışırken kalesinde golü gördü. 67'de kaptan Murat Çaydemir, kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak siyah-beyazlıları derbide iyice rahatlattı. Oyundan düşen rakibi karşısında 77'de Hakan Yılmaz ile bir gol daha bulan Kuşadası, zorlu deplasmandan 4-0 gibi farklı bir galibiyet çıkararak moral buldu. Bu zaferle üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükselten Aydın temsilcisi, düşme hattının üstündeki ekiplerle aradaki puan farkını üçe düşürdü. 8. sıradaki Bornova ise 23 puanda kalarak Play-Off hattından uzaklaştı.