Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Göztepe'ye ara ilaç olacak. Haftayı bay takım olarak geçecek İzmir ekibi bu süreçte sakat golcüler Romulo, Juan ve Emersonn'un iyileşmesini bekleyecek.

Juan

Emersonn

Kubilay Kanatsızkuş

Özellikle Juan'ın hızla iyileştiği ve sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasına yetişebileceği kaydedildi. Romulo ve Emersonn için ise sağlık heyetinin seferber olduğu kaydedildi.

MATSUKİ VE HUGO FORVET OYNADI

Sakatlanan Romulo Cardoso ve Juan, son iki maçta yer alamamış, Emersonn da kupada G.Antep FK maçından sakatlanmıştı. Bodrum'da son anlara görev alan Kubilay'ın ise tam hazır olmadığı gözlenirken, Göz-Göz son lig sınavında ileri uçta iki orta saha oyuncusu Matsuki ve Victor Hugo ile gol aramıştı.

STAMİNİR STOİLOV'DAN TRANSFER VURGUSU

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçı sonrası eksiklerin fazla olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını ifade etti. Bulgar teknik adam, "Beraber olduğumuz zaman her türlü zorlu sürecin üstesinden gelebileceğimiz gibi şimdi de iki üç hafta içinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü bir şekilde geri döneceğimize inanıyorum. Transferde ise zamanımız kalmadı. Çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şu anda çok pahalı" dedi.