Frankowski’den veda mesajı

Galatasaray'ın önceki akşam İstanbul'a getirip resmi sözleşme imzaladığı Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski, eski kulübü Lens ile ilgili bir veda mesajı yayınladı. Yıldız oyuncu "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Avrupa kupalarına dönüş, büyük zaferler, goller (Lille'e karşı attığım golleri her zaman hatırlayacağım) ve her maçta yarattığınız bu olağanüstü atmosfer. Sizin gibi taraftarlar için gururla oynuyor ve sahada her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından ayrılma kararı aldım. Bu kariyerimde önemli bir adım ve sizden bu karara saygı duymanızı rica ediyorum" dedi. Polonyalı Przemyslaw Frankowski, kulüp tarihindeki 210. yabancı futbolcu olacak. Przemyslaw Frankowski, Galatasaray tarihindeki üçüncü Polonyalı futbolcu oldu.