İstifa gelir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün toplanarak Galatasaray- Adana Demirspor maçında yaşananları masaya yatıracak ve gelişmelerle ilgili Merkez Hakem Kurulu ile de bir araya gelecek. Kritik toplantılar öncesinde kulislerde hareketlilik yaşanırken, alınacak kararlar merak konusu. Türkiye Futbol Federasyonu kulislerinden sızan iddialara göre, Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının istenebileceği belirtiliyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Özellikle son haftalarda hakem kararları üzerindeki tartışmaların artması ve son olaylı maçın ardından böyle bir adımın gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yaşanan olaylar ve hakem kararlarıyla ilgili olarak disiplin sürecinin nasıl işleyeceği konusunda gözler federasyondan gelecek duyuruda olacak. Konuyla ilgili hareketli saatler yaşanması beklenirken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir açıklama yapması sürpriz sayılmayacak.