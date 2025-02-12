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Haberler Spor Stoper hastanesi

Stoper hastanesi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Stoper hastanesi

UEFA Avrupa Ligi Play- Off ilk maçında yarın akşam Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stoper hastanesine döndü.

Stoper hastanesi

Jayden Oosterwolde

Stoper hastanesi

Diego Carlos

Stoper hastanesi

Alexander Djiku

Stoper hastanesi

Yusuf Akçiçek

Stoper hastanesi

İsmail Yüksek

Teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde tek bir sağlam stoper Milan Skriniar kaldı. Sezonu kapatan Oosterwolde ve Rodrigo Becao'dan sonra sakatlığı yüzünden adı UEFA'ya verilmeyen Diego Carlos ile Erzurumspor maçında sakatlanan Alexander Djiku ile Yusuf Akçiçek'e, Alany smaçında Çağlar da katıldı. Mourinho'nun son iki maçta sol stoper oynattığı Levent Mercan'ın adı da UEFA'ya bildirilmedi. İsmi listede olan Mert Müldür'ün de yine sakatlığı devam ediyor. Daha önce İsmail Kartal'ın stoper oynattığı İsmail Yüksek de sakat. Portekizli teknik adam üçlü savunma hattında diretirse ikinci stoper Sofyan Amrabat, üçüncü stoper ise 1.69 boyundaki Fred olacak. Sarı-lacivertliler, iç sahada karşılaşacağı Belçika ekibi karşısında eksiklere rağmen avantajlı bir skor almaya çalışacak.

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